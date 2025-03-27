«Обсуждение на базарных площадях». Германия и Эстония пока не готовы сказать «да» отправке своих миротворцев на Украину

Германия и Эстония теоретически поддерживают идею отправки миротворцев из «коалиции желающих» на Украину, однако, пока не готовы к ней присоединиться, поскольку нуждаются в уточнении целого ряда параметров.
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