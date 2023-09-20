Военное обозрение

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Аналитик The Hill пишет, что Украине придётся смириться с мыслью о потере территорий

Аналитик The Hill пишет, что Украине придётся смириться с мыслью о потере территорий

В американской прессе участились публикации, в которых рассматривается вариант окончания конфликта, при котором Киеву не удастся добиться весомых успехов.

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