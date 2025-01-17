Ушаков оценил сроки телефонного разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. И президент России Владимир Путин, и вновь избранный президент США Дональд Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило, первым телефонный звонок осуществляет приходящий во власть лидер, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.