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Царьград

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Игорь Краснов: 579 украинских военных осуждены с начала СВО

Игорь Краснов: 579 украинских военных осуждены с начала СВО

С начала Специальной военной операции осуждены 579 украинских военнослужащих, включая 98 командиров. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации, подчеркнув серьёзность мер против военных преступлений.

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