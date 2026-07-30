Австралийская семья вернула в библиотеку книгу, взятую 150 лет назад

Библиотечную книгу «Древности Афин» 1858 года издания сдала семья, делавшая ремонт своего частного дома, заявила менеджер библиотеки из австралийского города Киама Мишель Хадсон, 30 июля сообщает Australian Broadcasting Corporation.
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