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Царьград

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Экс-замминистра Алтая Лацков получил 3,5 года за превышение полномочий

Экс-замминистра Алтая Лацков получил 3,5 года за превышение полномочий

Бывший заместитель министра экономического развития Алтая, Владимир Лацков, получил 3,5 года заключения за превышение полномочий.

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