«Единая Россия» внесла поправки в федеральный бюджет

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. «Единая Россия» выступила с предложением увеличить финансирование целого ряда социально значимых направлений: социальной поддержки, поддержки молодежи и отдельных категорий граждан, а также развития регионов, агропромышленного комплекса, науки, инфраструктуры детского отдыха и спорта.
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