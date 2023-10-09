Президент РПЛ заявил, что ЭСК в текущем составе себя дискредитировала

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев раскритиковал решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пенальти в матче десятого тура Российской премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом».
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