Шоу-бизнес: Предательство Ален Делон и потеря юного сына: Кто залечил душевные раны Роми Шнайдер и какие ещё драмы она пережила

Роми Шнайдер была одной из самых красивых и успешных актрис мирового кино. Ее имя до сих пор ставят в один ряд с именем легендарной Марлен Дитрих, а еще его связывают с именем не менее легендарного Алена Делона.
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