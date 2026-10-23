Один человек погиб в результате стрельбы в городе Трапп недалеко от Парижа. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на полицию.
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