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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонконг (WTA). Фернандес и Синякова разыграют титул

Сетка турнира здесь. Prudential Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 9 – 15 октября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Финал Лейла Фернандес (Канада)  Катерина Синякова (Чехия) Дата проведения 15 октября, 11.

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