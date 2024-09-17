Приложение «Друг вокруг» стало лидером среди дейтинг-сервисов

Самым популярным приложением в России остается сервис «Друг вокруг», его ежемесячная аудитория увеличилась на 9,3% год к году — с 2,1 млн до 2,3 млн пользователей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope за первое полугодие 2024 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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