Приложение «Друг вокруг» стало лидером среди дейтинг-сервисов

Самым популярным приложением в России остается сервис «Друг вокруг», его ежемесячная аудитория увеличилась на 9,3% год к году — с 2,1 млн до 2,3 млн пользователей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope за первое полугодие 2024 г.