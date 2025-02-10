Хирург обвинен в сексуальном насилии над сотнями детей

Крупнейший судебный процесс по делу о жестоком обращении с детьми в истории Франции начнется в Бретани в этом месяце на фоне возмущения тем, что хирург, как утверждается, мог делать объектами своих преступлений сотни маленьких пациентов на протяжении десятилетий, нападая на некоторых из них, когда ….
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