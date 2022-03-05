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Трехочковый Кэмерона Джонсона под сирену принес «Финиксу» победу над «Нью-Йорком»

Форвард «Санз» Кэмерон Джонсон стал автором победного 3-очкового в матче с «Никс». Джонсон забросил из-за дуги от щита под сирену при счете 112:114.

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