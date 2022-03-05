Трехочковый Кэмерона Джонсона под сирену принес «Финиксу» победу над «Нью-Йорком»

Форвард «Санз» Кэмерон Джонсон стал автором победного 3-очкового в матче с «Никс». Джонсон забросил из-за дуги от щита под сирену при счете 112:114.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Сборная России будет тренироваться в форме от adidas на мартовском сборе
- «Црвена Звезда» не намерена расторгать контракт с «Газпромом». Клуб получает 4 млн евро в год от компании
Свежие комментарии