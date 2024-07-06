Благоустройство набережной Большой Невки до Парка 300-летия Санкт-Петербурга завершится в 2025 году

Губернатор Александр Беглов проверил ход работ в рамках рабочего объезда Приморского района Сегодня, в ходе своего рабочего объезда Приморского района губернатор Александр Беглов проверил, как исполняется его поручение по комплексному благоустройству территории на набережной Большой Невки от Третьего Елагина моста до Парка 300-летия Санкт‑Петербурга, рассказали в пресс-службе Смольного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии