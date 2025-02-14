Ани Лорак с новой прической сфотографировалась женихом

Избранник певицы Ани Лорак, Исаак Виджрак, поделился романтичным снимком с певицей. На фотографии, которая была опубликована, Ани Лорак в синем платье с открытыми плечами нежно прижимается к своему возлюбленному.
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