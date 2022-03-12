Каминский об отстранении сборной: «Надо пересмотреть всероссийский календарь. Можно попробовать посоревноваться с лыжниками»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением об отстранении команды от международных соревнований.

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