Захарова рассказала о радости в семье после освобождения Курской области

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ее семья встретила известие о полном освобождении Курской области от подразделений ВСУ со слезами радости.
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