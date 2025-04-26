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ФедералПресс

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Захарова рассказала о радости в семье после освобождения Курской области

Захарова рассказала о радости в семье после освобождения Курской области

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ее семья встретила известие о полном освобождении Курской области от подразделений ВСУ со слезами радости.

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