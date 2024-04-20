Госдеп ввел ограничение на добычу нефти на 4 млн гектар в Аляске При этом это не будет касаться уже действующих месторождений.
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Госдеп ввел ограничение на добычу нефти на 4 млн гектар в Аляске При этом это не будет касаться уже действующих месторождений.
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