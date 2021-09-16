Игрок "Ливерпуля": у меня больше ног, чем трофеев у "МЮ" за последние восемь лет

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт после перенесенной операции из-за травмы, полученной в матче Английской премьер-лиги против "Лидса" (3:0), ответил подписчику в TikTok, который написал, что футболист больше не сможет передвигаться, как раньше.