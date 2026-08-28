Политолог Станкевич: Россия увидела в Ватикане канал диалога с Европой

Визит главы дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера в Москву и его переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым показали заинтересованность Святого престола в возвращении в большую политику.
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