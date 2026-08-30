Сколько розеток должно быть на кухне и где их лучше разместить

Составили для вас шпаргалку, чтобы спланировать всё по уму. На кухне ошибки с электрикой обходятся дороже всего: переделывать что-то после ремонта поздно, а использовать удлинители для мощной техники опасно.
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