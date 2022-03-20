Домоводство

670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Ивановна
    Утром в понедельник, 21 марта, в Калужской области ожидается около +2 градусов. Днем потеплеет до +7, местами – до +1...Народный календар...
  • Любовь Ивановна
    Утром в воскресенье, 20 марта, в Калужской области ожидается около трех градусов мороза. Днем потеплеет до +7. Вечер...Народный календар...
  • Любовь Ивановна
    по прогнозу Во вторник, 22 февраля, в Калужской области ожидается облачная погода. Местами возможны дождь со снегом. ...Народный календар...

Красивейшие клематисы.

Красивейшие клематисы.

Чтобы заставить эти лианы обильно и долго цвести, опытные цветоводы используют простые хитрости!  Двухразовое питаниеЗа лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх