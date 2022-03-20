Красивейшие клематисы.

Чтобы заставить эти лианы обильно и долго цвести, опытные цветоводы используют простые хитрости! Двухразовое питаниеЗа лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте.