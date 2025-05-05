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Не все главы государств хотят ехать, и у всех свои причины. Два десятка государственных лидеров планируют отметить 9 мая в Москве

Не все главы государств хотят ехать, и у всех свои причины. Два десятка государственных лидеров планируют отметить 9 мая в Москве

На 80-летие Победы, которое будет отмечаться 9 мая 2025 года, в Москве на параде ожидается присутствие лидеров двух десятков стран.

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