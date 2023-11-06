СМИ: США и Франция хотят, чтобы Греция приняла 100 тысяч палестинских беженцев

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Париж на конференцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа потому, что Франция и Соединенные Штаты хотят, чтобы Греция приняла на своей территории 100 тысяч беженцев из Палестины.
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