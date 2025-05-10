Эксперт рассказала о дыхательных практиках для расслабления

Дыхание — это не просто физиологический процесс, но и мощный инструмент регуляции нервной системы и эмоционального состояния, рассказала «Известиям» 10 мая фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры.
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