WP: журналист Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию за публикации из колонии

Отбывающий наказание в колонии строгого режима политик и публицист Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом) стал лауреатом Пулитцеровской премии за серию колонок для американской газеты Washington Post, написанных в заключении.
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