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Две воздушные цели сбили над Белгородом и Белгородским районом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков  "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито две воздушные цели на подлете к городу", - отметил он.

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