Новые Печатники
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Новые Печатники

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В семейном центре в Печатниках почтят память Ивана Полбина

Патронатная акция «Памятник Полбина» 20 февраля состоится в семейном центре «Притяжение». — На мероприятии подростки узнают, какой подвиг совершил генерал-майор авиации Иван Полбин и почему так важно помнить наших героев.

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