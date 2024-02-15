В семейном центре в Печатниках почтят память Ивана Полбина

Патронатная акция «Памятник Полбина» 20 февраля состоится в семейном центре «Притяжение». — На мероприятии подростки узнают, какой подвиг совершил генерал-майор авиации Иван Полбин и почему так важно помнить наших героев.
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