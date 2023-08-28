17-летний Меньшик впервые прошел круг на «Большом шлеме»

17-летний Якуб Меньшик в первом круге US Open обыграл Грегуара Баррере – 6:4, 4:6, 7:6(1), 6:2. Чех, которому 1 сентября исполнится 18, впервые играет на взрослом турнире «Большого шлема».
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