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Сорокин о выплатах УЕФА оргкомитету финала ЛЧ в Санкт-Петербурге: «Процесс движется. Все будет компенсировано. О средствах города речь не шла»

УЕФА выплатит компенсацию оргкомитету финала ЛЧ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

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