Барнаульцам мешает жить девушка, которая уже два года стучит по батареям и матерится

Жителям дома посоветовали позвонить в полицию и сказать, что девушка выкрикивает антиправительственные лозунги, тогда правоохранители моментально приедут В Барнауле жители одного из домов рассказали в паблике "Барнаул 22", как им уже больше двух лет по ночам мешает девушка в невменяемом состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии