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Барнаульцам мешает жить девушка, которая уже два года стучит по батареям и матерится

Барнаульцам мешает жить девушка, которая уже два года стучит по батареям и матерится

Жителям дома посоветовали позвонить в полицию и сказать, что девушка выкрикивает антиправительственные лозунги, тогда правоохранители моментально приедут В Барнауле жители одного из домов рассказали в паблике "Барнаул 22", как им уже больше двух лет по ночам мешает девушка в невменяемом состоянии.

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