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В Приамурье 87-летнего пенсионера осудили за совращение малолетней

В Приамурье 87-летнего пенсионера осудили за совращение малолетней

Жителю Амурской области 1936 года рождения вынесли обвинительный приговор по делу о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

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