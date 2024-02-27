Россиянин спланировал замаскировать бомбу грибами для взрыва в День города

На Алтае мужчина хотел маскировать бомбу грибами для взрыва в День города В Алтайском крае мужчина, готовивший взрыв на центральной площади в День города Рубцовска, планировал замаскировать бомбу грибами.
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