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Царьград

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Ferra: зелёный чай имеет три весомых преимущества перед кофе

Ferra: зелёный чай имеет три весомых преимущества перед кофе

Зелёный чай, по мнению экспертов, может станет полезной альтернативой кофе.Заместитель редактора рубрики Mind + Body издания Eat This, Not That Алекса Меллардо в течение 30 дней заменяла кофе зелёным чаем.

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