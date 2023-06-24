Спички - не игрушка

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  • Зоя Копань
    Классная многоходовка, а теперь Пригожин со своими военнослужащими  улетит в Сирию!Конфликт на спад
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    С чего вдруг? Вы знакомы? Я вам скажу одно, в 2012 году. когда наконец то убрали эту тварь Сердюкова, Шойгу успел отм...Пригожин сделал т...

Измена Пригожина и обращение Путина

Измена Пригожина и обращение Путина

Откровенно говоря, я пока не понимаю, какую игру затеял Пригожин. Да, я знаком с версией, что его готовят на замену Жириновскому, чтобы подобрать растерявшийся после смерти лидера электорат ЛДПР.

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