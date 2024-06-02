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Президент Чили заявил о присоединении страны к иску ЮАР против Израиля

Чили присоединится к иску ЮАР в Международный суд ООН против Израиля из-за ситуации в секторе Газа. С таким заявление выступил президент южноамериканской страны Габриэль Борич во время обращения к парламенту.

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