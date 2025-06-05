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США запретили въезд гражданам 12 стран

США запретили въезд гражданам 12 стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам 12 стран. Об этом сообщает Белый дом.

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