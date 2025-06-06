Бывшая жена Андрея Аршавина вышла в свет платье с разрезом до бедра

Российская телеведущая Юлия Барановская вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает три миллиона подписчиков.
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