Бывшая жена Андрея Аршавина вышла в свет платье с разрезом до бедра

Российская телеведущая Юлия Барановская вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает три миллиона подписчиков.