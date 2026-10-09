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Ассист Батракова со штрафного помог «Галатасараю» победить «Касымпашу»

Ассист Батракова со штрафного помог «Галатасараю» победить «Касымпашу»

«Галатасарай» на своем поле вырвал победу над «Касымпашей» (3:1) в матче в 7-го тура чемпионата Турции.

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