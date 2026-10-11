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«Алиса», карты и такси оживают: «Яндекс» восстанавливает свои сервисы после масштабного сбоя

«Алиса», карты и такси оживают: «Яндекс» восстанавливает свои сервисы после масштабного сбоя

Приоритет в восстановлении работы сервисам, которыми пользуется больше всего людей Сервисы «Яндекса» постепенно восстанавливаются после масштабного сбоя, сообщили РБК в пресс-службе компании.

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