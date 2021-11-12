В Саяногорске наградили инспектора ГИБДД, благодаря бдительности которого удалось избежать большого пожара

В октябре государственный инспектор безопасности дорожного движения ОМВД России по городу Саяногорску старший лейтенант полиции Виктор Фролов находился по долгу службы у дома № 12 в Интернациональном микрорайоне, когда заметил открытое пламя на балконе квартиры, расположенной на четвёртом этаже.