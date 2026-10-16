Преступники разработали новую схему обмана, в рамках которой представляются сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.