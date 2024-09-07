Что узнает школьник из утвержденного Министерством образования Узбекистана учебника истории для 5-го класса? (ФОТО, ВИДЕО)

Александр Дюков — член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН — начинает разбирать учебники истории постсоветских государств с узбекского учебника истории за 5-й класс (издан Министерством народного образования Республики Узбекистан).
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