Костенко: СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова о переговорах

Служба безопасности Украины инициировала уголовное расследование после утечки в СМИ заявлений главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о необходимости переговоров и угрозах для существования государства.