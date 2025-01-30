Костенко: СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова о переговорах

Служба безопасности Украины инициировала уголовное расследование после утечки в СМИ заявлений главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о необходимости переговоров и угрозах для существования государства.
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