"Это могут быть десятки тысяч ракет в год"

Вениамин Мельников

Морис Едроп

А какой был соблазн у нашей элитки кинуть в пасть пиндосам Сверную Корею, как они суетились в начале и середине нулевых , как санкции всеми четырьмя конечностями поддерживали против северокорейцев, да только суки обломились