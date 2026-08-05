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"Это могут быть десятки тысяч ракет в год"

"Это могут быть десятки тысяч ракет в год"

    "Бездонный конвейер оружия для России ломает всю долгосрочную математику оборонного планирования НАТО".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это действительно единственный НАСТОЯЩИЙ СОЮЗНИК  России ,в отличии от Беларуси ,КНР,Индии и прочей блевотины вроде Казахстана ,Армении ,Киргизии ,Таджикистана и прочей шелупони ...
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1 м.
ВМ
Вениамин Мельников
Морис Едроп
А какой был соблазн у нашей элитки кинуть в пасть пиндосам Сверную Корею, как они суетились в начале  и середине нулевых , как санкции всеми четырьмя конечностями поддерживали против северокорейцев, да только суки обломились
санкции против КНДР поддержали и мы,но мы опомнились,  КНДР не забыла 1952 год, помощь народов СССР.
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1 м.
Misha Glusch
лететь должно на запад десятками тысяч...
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1 м.