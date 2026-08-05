"Бездонный конвейер оружия для России ломает всю долгосрочную математику оборонного планирования НАТО".
"Это могут быть десятки тысяч ракет в год"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Это действительно единственный НАСТОЯЩИЙ СОЮЗНИК России ,в отличии от Беларуси ,КНР,Индии и прочей блевотины вроде Казахстана ,Армении ,Киргизии ,Таджикистана и прочей шелупони ...
Ответить
1 м.
ВМ
Вениамин Мельников
Морис Едроп
А какой был соблазн у нашей элитки кинуть в пасть пиндосам Сверную Корею, как они суетились в начале и середине нулевых , как санкции всеми четырьмя конечностями поддерживали против северокорейцев, да только суки обломились
санкции против КНДР поддержали и мы,но мы опомнились, КНДР не забыла 1952 год, помощь народов СССР.
Ответить
1 м.
Misha Glusch
лететь должно на запад десятками тысяч...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии