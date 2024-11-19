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Чистая неделя. В Самарской области сократилось количество жалоб на вывоз мусора региональным оператором

Чистая неделя. В Самарской области сократилось количество жалоб на вывоз мусора региональным оператором

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