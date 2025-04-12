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Царьград

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Коммунальщики обиделись на "дебилов" и подали в суд на жильцов

Коммунальщики обиделись на "дебилов" и подали в суд на жильцов

В чате жители домов поливали их разными забористыми словцами.Сотрудники УК в Советском районе подали в суд на жильцов за оскорбления.

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Комментарии
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Андрей
😂 Действительно, ДБ, у нас такие же, этот недуг, видимо, как эпидемия по всей стране
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14 час.
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