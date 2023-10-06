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Закон, порядок, государство

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В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции и работники учреждения культуры провели акцию «Будь ярким осенью! Засветись!»

В целях популяризации использования световозвращающих элементов и пропаганды безопасного поведения пешеходов на улично-дорожной сети сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» и работники Прудковского дома культуры провели акцию «Будь ярким осенью! Засветись!».

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