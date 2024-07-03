Один из ведущих разработчиков Apple Car перешёл в электромобильную компанию Rivian...

Один из ведущих разработчиков Apple Car перешёл в электромобильную компанию RivianОдин из ведущих инженеров Apple, Джефф Алвес (Jeff Alves), покидает компанию после более чем десяти лет работы и участия в разработке многих устройств.
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