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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Один из ведущих разработчиков Apple Car перешёл в электромобильную компанию Rivian...

Один из ведущих разработчиков Apple Car перешёл в электромобильную компанию Rivian...

Один из ведущих разработчиков Apple Car перешёл в электромобильную компанию RivianОдин из ведущих инженеров Apple, Джефф Алвес (Jeff Alves), покидает компанию после более чем десяти лет работы и участия в разработке многих устройств.

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